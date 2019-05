Andrea Labbate si laurea campione interregionale di cioccolateria

AGNONE. Andrea Labbate, maestro pasticciere della omonima azienda agnonese, si è laureato campione interregionale di Molise e Abruzzo nel concorso di cioccolateria svolto a Termoli presso l’istituto Alberghiero. Labbate, con una composizione di cioccolato fondente, denominata l’albero del cacao “Theobroma”, ha sbaragliato l’agguerrita concorrenza di altri venti colleghi che hanno preso alla gara. In abbinamento alla scultura, il giovane pasticciere agnonese, ha abbinato una delicata pralina dalle sembianze di fava di cacao dai gusti esotici promossa a pieni voti dalla giuria. Il risultato ottenuto in Basso Molise consentirà a Labbate di prendere parte alla fasi nazionali che si terranno nel 2020 a Massa Carrara in Toscana.