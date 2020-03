«Angeli in divisa» a Schiavi: i Carabinieri consegnano le medicine alle persone anziane e sole

SCHIAVI DI ABRUZZO – Angeli in divisa a Schiavi di Abruzzo: i Carabinieri consegnano le medicine alle persone anziane e sole.

L’impossibilità di muoversi e l’isolamento per i piccoli centri montani del Vastese non sono una novità, ma in questo periodo di emergenza sanitaria i disagi sono ancora maggiori per la popolazione anziana che vive nelle frazioni, in alcuni casi in zone completamente isolate. E così i Carabinieri della locale stazione, al comando del maresciallo Walter Scampamorte, oltre ad assicurare i normali controlli sul territorio e il rispetto della “consegna” di non uscire di casa, effettuano anche dei servizi particolari e salvavita, come ad esempio il recapito dei medicinali urgenti nelle frazioni. E proprio un anziano residente, che ha ricevuto le medicine che aspettava con ansia dalle mani dei Carabinieri, ha contattato la nostra redazione per esprimere un pubblico ringraziamento agli «Angeli in divisa». #grazieragazzi