Antisofisticazioni e sanità, il maresciallo Valente ha concluso la prima formazione nei Nas

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Si è appena conclusa la prima fase del “2° Corso in Tutela della Salute pubblica” che permetterà a 40 Marescialli in corso di formazione di entrare a far parte del Reparto Speciale dei NAS per rinnovare l’organico dei Nuclei di tutta Italia.

Tra i sottufficiali corsisti anche il comandante della stazione di Castiglione Messer Marino, il maresciallo Giorgio Valente.

Si tratta di 40 Ispettori, già laureati e provenienti dai Reparti territoriali dell’Arma dei Carabinieri, che, previa mirata selezione, hanno frequentato e superato il corso di specializzazione “Antisofisticazioni e Sanità”, acquisendo le conoscenze teoriche in molteplici materie tecniche e giuridiche di competenza dei NAS, quali la sicurezza alimentare, farmaceutica e dei prodotti nonché la sanità pubblica, grazie a lezioni frontali tenute da docenti accademici presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, dal 22 gennaio al 21 marzo 2018.

Al termine degli esami orali di questa prima fase, inizierà per i Marescialli specializzati un tirocinio pratico presso i NAS di destinazione, durante il quale, per sei mesi, potranno sperimentare il lavoro sul campo e applicare le normative e le conoscenza acquisite, opportunamente affiancati e diretti da personale esperto.

La formazione è un aspetto cruciale per l’attività dei Carabinieri del NAS in settori dove le normative nazionali e comunitarie sono in continua evoluzione. Il coinvolgimento in questo delicato e complesso compito del mondo accademico e del Ministero della Salute – che ha consentito la formazione specialistica, sottoscrivendo apposita convenzione con il polo universitario di Roma Tor Vergata – permette senza dubbio di arricchire ed aggiornare il patrimonio di conoscenze e competenze del personale ispettivo, consentendo, altresì, di completare la dotazione organica di questo Reparto con personale giovane, motivato e preparato.

Al maresciallo Valente le congratulazioni dalla redazione dell’Eco.