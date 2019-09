Coronano oggi, sabato 14 settembre, il loro sogno d’amore. Scenario la chiesa della Madonna dei Miracoli a Casalbordino. Antonia Franceschelli e Enrico Nozzi, originari di Castiglione Messer Marino, si uniscono in matrimonio. “In sella sua mia moto sento sempre battere forte il cuore prima di ogni gara ma, so bene, come batte forte quando vedrò la mia donna sull’altare”, la dedica che Enrico ha affidato a l’Eco e che vede destinataria la sua Antonia. Infiniti auguri dalla redazione.