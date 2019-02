Anziana scomparsa a Vastogirardi, in azione i cinofili dei Vigili del fuoco

VASTOGIRARDI – Esito ancora negativo per le ricerche di un’anziana di Vastogirardi che pare essere scomparsa nel nulla dalla giornata di giovedì. La donna, 82 anni, vive sola in casa. A dare l’allarme il fratello dell’anziana che non è più riuscito a mettersi in contatto con lei. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone e del comando provinciale di Isernia, unitamente ai Carabinieri della compagnia di Agnone. Nella serata di ieri sono giunte in Alto Molise le unità cinofile dei Vigili del fuoco. I cani hanno battuto una vasta area intorno all’abitato del paese, ma non hanno fiutato alcuna traccia interessante. Le ricerche vanno comunque avanti, ma le speranza di trovare ancora in vita la donna si affievoliscono in ragione delle rigide temperature notturne che si registrano in Alto Molise.

Chiunque avesse notato la donna è pregato di avvisare tempestivamente le Forze dell’ordine telefonando al numero 112.