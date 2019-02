Anziana scomparsa a Vastogirardi, Carabinieri e Vigili del fuoco in azione

VASTOGIRARDI – Irreperibile da ieri, R. B., classe ’37 è scomparsa senza lasciare traccia. La donna vive sola e a dare l’allarme è stato il fratello che non è riuscito più a mettersi in contatto con la sorella. Sono ancora in corso le ricerche di una donna scomparsa dalla sua abitazione di Vastogirardi nella mattinata di ieri. Le operazioni sono coordinate dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Isernia. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Agnone, al comando del capitano Christian Proietti, che stanno ricostruendo le fasi immediatamente precedenti la scomparsa della anziana.