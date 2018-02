Anziani, 110mila euro per casa di riposo Poggio Sannita

CAMPOBASSO – La Regione Molise assegna il finanziamento di 110mila euro al Comune di Poggio Sannita. I fondi serviranno per il completamento delle opere di adeguamento della struttura per anziani “Cosmo Maria De Horatis”. In particolare le opere riguarderanno la messa in sicurezza dell’edificio, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la ristrutturazione dei servizi igienici. I 110mila euro provengono dal Cipe – Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006, nonché da alcuni residui del Bilancio regionale. Il provvedimento è a firma del direttore generale per la Salute, Lolita Gallo e porta la data del 24 gennaio.