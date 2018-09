Anziani, a Frosolone inaugura la nuova sede dell’associazione Auser

FROSOLONE – L’Auser inaugura oggi, martedì 4 settembre, a Frosolone, la nuova sede dell’associazione. Nell’occasione è prevista la relazione su ‘Cosa possiamo fare per mantenere attivo il nostro cervello’ a cura del prof. Loreto Tizzani, Cultore di Neuroscienze Presso l’Universita’ della Terza Eta’ di Campobasso. L’Auser favorisce “l’invecchiamento attivo della popolazione attraverso l’impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale e iniziative di formazione permanente”. Scopo dell’attivita’ Auser, come evidenziato dal presidente regionale, Dante Leva, è quello di dare la possibilita’ alla persone anziane e non, di uscire dalla solitudine e dall’emarginazione per socializzare all’interno di strutture in cui si possa riscoprire il valore di stare bene insieme.