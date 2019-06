Anziani, screening dell’udito gratuito per ultra65enni

AGNONE. Screening gratuito per gli ultrasessantacinquenni con problemi di udito. L’iniziativa promossa dalla onlus “Udito Italia”, vede il patrocinio del Comune di Agnone e si terrà a partire dal prossimo 28 giugno, e per cinque giornate, da tenersi nella sala consiliare di palazzo San Francesco. Le visite rientrano nell’ambito sociale e progettuale: “Prevenzione in Comune” – Nonno Ascoltami” patrocinata dal Ministero della Salute. “Le attività proposte dalla Udito Italia Onlus – comunicano dal Comune – prevedono un controllo gratuito dell’udito, secondo un calendario da concordarsi con inizio dal 28 giugno prossimo e per un totale di 5 giornate, per i cittadini ultrasessantenni e i loro familiari”. Inoltre l’iniziativa è estesa ai residenti dei centri limitrofi e ha già raccolto numerose adesioni.