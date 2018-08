Anziano scomparso a Fraine: i Vigili del fuoco recuperano il corpo senza vita finito in un dirupo

FRAINE – Anziano scomparso a Fraine: i Vigili del fuoco recuperano il corpo senza vita.

Sono in corso in questo momento le operazioni di recupero della salma di Antonio Rossi detto Tonino, l’anziano scomparso da casa il 7 agosto scorso e trovato cadavere questa mattina dai soccorritori impegnati nelle ricerche.

In questo momento, quando sono da poco passate le ore 13,30, i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto stanno ispezionando il costone lungo il quale l’uomo è precipitato, in località Cannavina, non molto distante da dove l’anziano si recava abitualmente a svolgere dei piccoli lavori in campagna.

Dalle prime ricostruzioni non è da escludere che l’uomo abbia perso l’orientamento e sia scivolato nel canalone rimanendo bloccato in mezzo alla vegetazione. L’altra ipotesi è quella di un malore. Ipotesi che saranno vagliate dalle autorità.

«I soccorritori avevano già battuto quell’area, nei giorni scorsi, senza però notare la presenza dell’uomo, perché il corpo è finito in una zona particolarmente impervia e fitta di vegetazione, diversi metri più in basso rispetto al sentiero. Questa mattina invece qualcuno degli operatori ha avvertito cattivo odore e il successivo controllo ha dato esito positivo» spiega all’Eco, in collegamento telefonico, il sindaco di Fraine, Filippo Stampone, che ha partecipato attivamente alle operazioni in tutti questi giorni.

In questo momento i Vigili del fuoco si sono calati nel dirupo per studiare un piano al fine di recuperare la salma.

Il magistrato di turno, avvisato dal ritrovamento del cadavere, ha disposto la riconsegna della salma alla famiglia senza disporre dunque l’esame autoptico.