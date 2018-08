Anziano scomparso a Fraine: le ricerche vanno avanti senza sosta

FRAINE – Proseguono senza sosta le ricerche di Antonio Rossi, l’anziano di Fraine allontanatosi da casa ormai cinque giorni fa e resosi irreperibile. Questa mattina all’alba sono entrate in azione le squadre cinofile dei volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri che stanno battendo a raggi concentrici la zona dove l’uomo ha detto che si sarebbe recato per fare dei lavori in campagna. Unici indizi trovati nei giorni scorsi un seghetto e il relativo fodero, pare appartenenti all’anziano. Sul posto, sin dal primo momento, i Carabinieri della stazione di Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino al comando del maresciallo Walter Scampamorte.