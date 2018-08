Anziano scomparso a Fraine da quasi 72 ore: continuano le ricerche

FRAINE – Vanno avanti, purtroppo senza esito, le ricerche dell’anziano scomparso da casa ormai da quasi settantadue ore. Antonio Rossi detto Tonino si è allontanato da casa, per recarsi in campagna, nella mattinata di martedì. Da allora si sono perse le sue tracce. L’uomo ha anche una certa difficoltà a camminare, dunque teoricamente non si è potuto allontanare più di tanto dalla zona. Non vedendolo rincasare la sua famiglia ha lanciato l’allarme. Prima i volontari del paese, poi la Protezione civile, poi il coinvolgimento dei Carabinieri della stazione di Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo. A seguire l’arrivo di unità cinofile della Protezione civile e dei Vigili del fuoco. Proprio i Vigili hanno impiegato anche i droni e un elicottero, nella giornata di ieri, ha battuto l’area dall’alto alla ricerca di un segnale, un indizio. Di Tonino Rossi neanche l’ombra, pare scomparso nel nulla. Le ricerche vanno avanti, ma con il passare del tempo le speranze di trovare l’anziano in buone condizioni si affievoliscono. Questa mattina sul posto si è recato anche il capitano dei Carabinieri della compagnia di Atessa, Marco Ruffini.