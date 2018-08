Anziano scomparso a Fraine, il sindaco: «Le ricerche vanno avanti, attendiamo i cinofili da Atessa»

FRAINE – E’ scesa la notte su Fraine e dell’anziano scomparso questa mattina da casa non c’è ancora traccia. L’Eco ha contattato il sindaco Filippo Stampone che in qualità di autorità di pubblica sicurezza sta coordinando le ricerche sul posto, insieme ai Carabinieri e alla Protezione civile.

«Purtroppo le ricerche hanno dato esito negativo al momento. – spiega il sindaco, con voce stanca e in evidente apprensione per le sorti del suo compaesano – Ora con il calare della notte tutto è più complicato. Abbiamo setacciato palmo a palmo vaste aree del territorio nei pressi del terreno in campagna dove l’uomo era solito recarsi. Non abbiamo visto nulla né avvertito una voce, un lamento, niente di niente. Ora stiamo aspettando l’arrivo in paese di unità cinofile della Protezione civile da Atessa. Andremo avanti per tutta la notte, confidando nelle capacità e nel fiuto dei cani delle unità cinofile».

L’uomo, un ottacinquenne, si è allontanato da casa per recarsi in campagna in località San Biagio e dalla tarda mattina di oggi è irreperibile.