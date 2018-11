Apicoltura in Abruzzo, cambia la legge: fino a 51 alveari si è “piccoli produttori”

In Abruzzo è stata approvata la L.R. 23.07.2018 n. 22 che modifica l’art. 5 dell’attuale L.R. 9 agosto 2013, n. 23, recante “Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura nella regione Abruzzo ed altre disposizione normative”.

«Con tale legge in Abruzzo sono considerati Produttori di Piccoli Quantitativi di miele apicoltori fino a 51 alveari. – informano dalla Federazione Apicoltori Italiani, sezione Abruzzo – Questo testo ha superato il precedente che considerava produttori di piccoli quantitativi di miele gli apicoltori fino 30 alveari. Rimane invariata la definizione dei Produttori di miele per autoconsumo con un massimo di 10 alveari. Gli apicoltori che hanno un numero superiore a 51 alveari sono tenuti a presentare al Comune competente per territorio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allegando anche la NIAs».