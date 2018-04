Apparato radiotrasmittente abusivo, segnalato un molisano

A seguito dell’attività istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Isernia, il Sig. Questore, Dott. Ruggiero Borzacchiello, ha emesso 5 Avvisi Orali di cui uno con prescrizioni. Trattasi di cittadini della provincia pentra di anni 50, 38, 71, 41 e 45 con precedenti per reati in materia di stupefacenti, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro la famiglia.

Al cittadino pentro di anni 45 è fatto, inoltre, divieto di possedere in tutto o in parte qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar, visori notturni, armi a modesta capacità offensiva, armi in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti, mezzi di trasporto modificati al fine di eludere controlli di polizia.