Appartamento trasformato in Bed & Breakfast senza autorizzazioni, molisano denunciato

La Polizia di Termoli ha accertato, a seguito di specifici controlli, che in un appartamento sito nel Comune di Termoli, veniva svolta attività ricettiva, del tipo Bed & Breakfast, in assenza di qualsiasi autorizzazione.

Il B&B abusivo era attivo da tempo e operava in maniera sistematica. Durante il controllo è stata verificata non solo la presenza di diverse persone alloggiate all’intero dell’appartamento ma anche l’assenza totale della documentazione prescritta dalla legge e dei requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

Il gestore della struttura, oltre ad essere segnalato al Comune di Termoli per gli adempimenti di competenza, è stato deferito all’Autorità Amministrativa per le sanzioni previste dalla L.R. 13/2002 nonché denunciato in stato di libertà, all’Autorità Giudiziaria per il reato di violenza privata e per le violazioni inerenti il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Nel corso, poi, di servizio straordinario di controllo del territorio, grazie anche all’ausilio del personale del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, sono state sottoposte a sequestro amministrativo due autovetture sprovviste di copertura assicurativa e revisione.