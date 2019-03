Approvati i progetti di fattibilità, disco verde ai lavori sulle provinciali

La Provincia del L’Aquila dà il via libera ai lavori sulle strade provinciali per oltre 3.370.000 euro. Approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi ad alcune strade provinciali ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16.02.2018 e che consentiranno interventi per oltre 3.370.000 euro sulle carrabili provinciali, alcune delle quali al confine con l’Alto Molise. A questi fondi si aggiungeranno gli 11 milioni stanziati dal masterplan Abruzzo, che saranno utilizzati entro l’anno corrente, oltre risorse proprie tratte dall’utilizzo degli avanzi di amministrazione propri dell’Ente. Il Presidente della provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ringrazia i delegati alla viabilità, Gianluca Alfonsi, Pierluigi Del Signore e Mauro Tirabassi per l’impegno e il lavoro profuso, congiuntamente al dirigente del settore della viabilità Ing. Nicolino D’Amico, ed esprime soddisfazione per i risultati raggiunti. «Obbiettivo di questa legislatura, dopo anni di abbandono, è di restituire alle popolazioni della Provincia de L’Aquila una rete viaria innanzitutto sicura e percorribile ma, allo stesso modo, rappresentare un mezzo per consentire ai turisti la piena fruibilità dei luoghi e la conoscenza delle tante peculiarità di cui la nostra provincia si compone. Per questo – continua il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso – stiamo lavorando alacremente e celermente perché questo Ente possa concretamente partecipare allo sviluppo delle aree interne».