Approvato il bilancio regionale, Sospiri: «Il più solido, giusto, concreto e solidale degli ultimi anni»

A seguito dell’approvazione del bilancio, è convocata per questa mattina, sabato 28 dicembre, alle 11.30, una conferenza stampa, al terzo piano di Piazza Unione a Pescara, nella sala Corradino D’Ascanio. Saranno presenti il Presidente Marco Marsilio, i componenti della giunta e i consiglieri regionali di maggioranza. Il Consiglio regionale ha approvato nella notte scorsa, a maggioranza, il Documento di Economia e Finanza regionale, il Disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015, la Legge di Stabilità regionale 2020 e infine il Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022.

«La Regione Abruzzo ieri ha approvato la sua legge Finanziaria, è la più solida, giusta, solidale e concreta degli ultimi anni. – commenta il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri – Impossibile elencare le tante emergenze a cui diamo risposta, ma certamente chi soffre per una grave malattia ha una risposta, i danni della grandine hanno una risposta, chi occupa abusivamente una casa popolare farebbe bene ad andarsene da solo, i comuni potranno realizzare tante opere, il nostro Aeroporto è in sicurezza,più borse di studio per chi più sa e meno ha, cultura e turismo sono asset strategici. Le buone richieste delle opposizioni sono state accolte».