Archeoclub Agnone, Mauro Salzano minaccia: «Quereliamo Franco Valente»

AGNONE – La replica alle affermazioni di Franco Valente che ha messo in dubbio l’esistenza dell’Archeoclub di Agnone intitolato a “Francesco Saverio Cremonese”, non è tardata ad arrivare. A farla in qualità di storico presidente dell’associazione è Mauro Salzano (in foto in uno dei tanti eventi organizzati dall’Archeoclub). In una breve mail, che si riserva di articolare nelle prossime ore, l’architetto e professore agnonese, scrive a l’Eco online.

«In merito alle affermazioni di Valente, stiamo valutando di agire per vie legali. – esordisce Salzano, che poi aggiunge – Se Valente non sa dell’esistenza dell’Archeoclub di Agnone è un problema suo, non nostro. Nel frattempo confermo la nostra regolare iscrizione a Roma (via Piazza Ambra Alagi, 18) dove inviamo annualmente i soldi dei nostri tesserati. Prima di scrivere cose non vere, Valente avrebbe potuto fare una telefonata a Roma o contattarci personalmente».

Nel frattempo Marcella Amicone, del Centro Studi “Alto Molise”, pubblica la mappa degli Archeoclub d’Italia presenti sul territorio nazionale. Un documento che di fatto smentisce le affermazioni di Valente. Ecco il link:

http://www.archeoclubitalia.org/joomla/index.php?option=com_mymaplocations&view=locations&searchzip=Piazza%20Amba%20Alagi%2018,%2000199%20Roma&radius=-1&filter_catid=0&limit=0&filter_order=alpha&Itemid=313