Archeologia e natura, Pietrabbondante e Collemeluccio protagonisti su L’Arca di Noè

PIETRABBONDANTE. Andrà in onda domenica 29 marzo alle 13.40 la puntata della trasmissione televisiva L’Arca di Noè di Canale 5 dedicata alla Riserva della Biosfera MaB Unesco Alto Molise e in particolare a Pietrabbondante. La giornalista Maria Luisa Cocozza – prima del decreto governativo sul contenimento del coronavirus – ha visitato il Santuario italico di Pietrabbondante, per scoprire l’importanza che avevano i tori nell’antica cultura sannitica, per poi spostarsi nella riserva naturale di Collemeluccio, preziosa custode di biodiversità. Ad accompagnarla nel suo viaggio, l’archeologa Natalia Viscardi dell’associazione Dedalo – Archeologia e Cultura, i sindaci del Comune di Pietrabbondante Antonio Di Pasquo e di San Pietro Avellana, Francesco Lombardi, presidente della Riserva della Biosfera MaB Unesco Alto Molise. La Riserva si estende per oltre 25mila ettari nel territorio altomolisano, comprendendo oltre alle riserve naturali di Collemeluccio e Montedimezzo, luoghi di pregio naturalistico e i comuni di Carovilli, Chiauci, Pescolanciano, Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana e Vastogirardi. Una puntata ricca di sorprese, con uno sguardo privilegiato sul mondo animale e sulla storia dei Sanniti. Un modo per ammirare luoghi speciali del Molise da casa, in attesa di potere tornare a viverli di persona.