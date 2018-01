Argentina: inaugurato il museo storico intitolato a don Carmelo Sciullo di Capracotta

CAPRACOTTA – In Argentina è stato inaugurato da poco un museo storico intitolato a don Carmelo Sciullo, sacerdote salesiano nato a Capracotta il 20 novembre 1915.

A darne notizia il sindaco del “tetto” dell’Alto Molise, Candido Paglione:

«Il nome del museo è stato scelto dalla comunità della provincia di Formosa in omaggio al nostro concittadino Don Carmelo, sacerdote che ha lavorato per molti anni nel quartiere Vergine del Rosario, lasciando un importante ricordo nel cuore di quelle famiglie. Dopo aver trascorso la sua vita sempre al servizio degli altri, lasciando il segno della sua presenza in ogni comunità dove ha esercitato il suo ministero pastorale, ha ottenuto questo importante riconoscimento alla veneranda età di 102 anni. La nostra comunità vive con orgoglio e ammirazione questo momento e si stringe a don Carmelo in un grande abbraccio».