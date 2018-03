Arma detenuta illegalmente, due persone denunciate dai Carabinieri. Sotto sequestro una carabina calibro 9.

I Carabinieri della Stazione di Monteroduni, nel corso di un servizio mirato al controllo sul rispetto della normativa vigente in materia di armi, hanno denunciato due isernini, in quanto resesi responsabili di violazioni alle predetti leggi. Nel dettaglio, il primo per aver ceduto, nonostante avesse il porto d’armi scaduto di validità, una carabina calibro 9, e il secondo per averla acquista omettendo però di denunciarne la regolare detenzione alle competenti Autorità. L’arma è stata sottoposta a sequestro. Ulteriori accertamenti sulla vicenda sono tuttora in corso da parte dei militari.