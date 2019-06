Armi e spaccio di sostanze stupefacenti, un arresto in Molise

I carabinieri della Stazione di Toro della Compagnia Carabinieri di Campobasso hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura presso il tribunale di Agrigento e dal tribunale di sorveglianza di Campobasso, nei confronti di un 46enne di origine siciliana, residente nel capoluogo molisano da diversi anni.

La citata misura è stata irrogata a seguito del cumulo pene per numerosi reati, in materia di armi e di spaccio di sostanze stupefacenti, che l’arrestato aveva commesso tra gli anni 2010 e 2016.

Per tali reati dovrà ora scontare 15 anni, 3 mesi e 1 giorno di reclusione in carcere.