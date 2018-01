Arnesi da scasso in auto, tre denunciati nel Vastese

I servizi di controllo del territorio, potenziati negli ultimi giorni dal comandante della compagnia Carabinieri di Vasto, il maggiore Amedeo Consales, hanno consentito di deferire a piede libero tre giovani di origine cerignolana rintracciati in orario notturno girovagare per le vie del centro e dell’immediata periferia a bordo di una Ford Fiesta di colore scuro. I tre giovani, tutti con precedenti di polizia per furti di auto, sono stati trovati in possesso, a seguito di perquisizione veicolare, di strumenti atti all’effrazione, che sono stati posti in sequestro. Per tale motivo, i tre soggetti sono stati proposti alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, per l’emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Vasto.