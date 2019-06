Aspettando il gol di Daniela, Castelguidone si prepara: spaghetti in piazza nel paesino dell’attaccante della Nazionale

CASTELGUIDONE – La favola della nazionale femminile continua e Castelguidone, il piccolo centro montano del Vastese che ha dato i natali alla bomber Daniela Sabatino, si prepara per l’incontro di martedì contro il Brasile. Maxi-schermo e spaghetti per tutti in piazza, per tifare, insieme, la nazionale di calcio femminile, un calcio molto più vero di quello giocato a suon di milioni dai maschietti, e soprattutto la compaesana Daniela.

ANSA – Giornata di scarico per le Azzurre del calcio dopo il trionfo con la Giamaica che ha garantito l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale. In mattinata, la squadra ha svolto l’ultimo allenamento allo stadio ‘Jean Boucton’ di Reims, con un lavoro più inteso solo per le atlete che ieri non sono scese in campo. Nel primo pomeriggio, la squadra partirà alla volta di Lille, dove preparerà l’ultima sfida del girone con il Brasile, martedì prossimo col Brasile. Ieri la Nazionale guidata da Milena Bertolini ha ricevuto una calorosa accoglienza al ritorno in hotel, dove un centinaio di tifosi ha salutato il successo sulla Giamaica con applausi e cori all’indirizzo delle ragazze. Poi la cena con il direttore generale Marco Brunelli, e il presidente federale Gabriele Gravina, dove non è mancato un brindisi. Gravina ha anche letto alla squadra una lettera scritta dalle detenute del carcere di Rebibbia consegnatagli dal presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico.

Goleada in campo e anche nello share televisivo per le azzurre del calcio. Ieri la partita della nazionale femminile di calcio contro la Giamaica ai Mondiali di Francia, è stata infatti vista da 2milioni e 870 mila spettatori, totalizzando il 23% di share fra Raidue e il canale Sky Mondiali che hanno trasmesso la diretta. Un dato che potrebbe crescere ancora martedì prossimo, quando si giocherà la sfida valida per gli ottavi di finale fra le ragazze italiane e la formazione brasiliana. La gara con le verdeoro andrà in onda in prima serata (ore 21) su Sky Mondiali e Rai 1, la rete ammiraglia della Rai che per la prima volta trasmetterà una partita della Nazionale Femminile. E domenica sera su Rai 1 alle 23.15, dopo la gara d’esordio della Nazionale Under 21 nell’Europeo, andrà in onda ‘Ragazze Mondiali!”, un documentario realizzato dalla Direzione Creativa Rai per raccontare le storie e le emozioni delle nuove ‘Sorelle d’Italia’.

Buona anche la seconda e promozione agli ottavi conquistata a vele spiegate per l’Italia femminile che si sbarazza senza difficoltà della Giamaica nella seconda partita del Gruppo C del Mondiale di calcio francese: allo stadio di Reims finisce 5-0 per le ragazze di Milena Bertolini, grazie alla tripletta della bomber juventina Cristiana Girelli e alla doppietta della sua compagna di club, Aurora Galli. Contro la squadra più giovane del torneo, le azzurre si giocano gran parte dell’immediato futuro, sapendo che, in caso di vittoria, complice anche la sconfitta del Brasile contro l’Australia, salirebbero solitarie al comando del Gruppo C, avendo soprattutto meno da perdere contro la nazionale verdeoro martedì prossimo, dal momento che gli ottavi sono garantiti. Missione centrata e senza nemmeno sudare troppo contro la Giamaica finanziata dalla figlia di Bob Marley, arrivata a questo mondiale senza grandi pretese.