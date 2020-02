Asrem, Oreste Florenzano nominato direttore generale

CAMPOBASSO. Con Decreto del presidente della Giunta regionale, Oreste Florenzano è stato nominato direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale per il Molise.

«Una nomina importante – sottolinea il governatore del Molise, Donato Toma – alla guida dell’Azienda unica sanitaria, che assume un valore strategico per l’intera sanità molisana e per l’ampia problematica ad essa connessa. Al dottor Florenzano gli auguri di buon lavoro che, sono certo, svolgerà avendo come obiettivo l’interesse dell’Azienda e, soprattutto, la tutela della salute dei molisani».

L’immissione nella funzione di direttore generale di Oreste Florenzano decorrerà a partire dal 29 febbraio 2020.