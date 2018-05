Assalto al bancomat in Molise, bottino da 5mila euro

(ANSA) – SAN MARTINO IN PENSILIS (CAMPOBASSO), 17 MAG – Assalto all’alba al bancomat del Monte dei Paschi di Siena a San Martino in Pensilis, fatto esplodere per portare via la cassetta con i contanti, circa cinquemila euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e i Vigili del fuoco. L’esplosione ha procurato danni agli arredi della banca.

Secondo i primi riscontri sarebbe stata utilizzata dalla banda una tecnica simile alla ‘marmotta’, cioè incastrando un parallelepipedo di ferro imbottito di polvere pirica in un’intercapedine della cassa. Le indagini sono coordinate dal maggiore Raffaele Iacuzio, comandante della Compagnia di Larino (Campobasso), e dirette dalla Procura di Larino.(ANSA).