Assegno falso, denunciato per truffa

Carabinieri della Compagnia di Venafro, nel corso dei normali servizi di prevenzione e controllo del territorio, hanno deferito all’A.G. un pregiudicato campano, già gravato da numerosi precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, il quale induceva in errore il titolare di una ditta operante nel settore alimentare pagando il prezzo di acquisto della merce, per un ammontare di euro 7.500, utilizzando un assegno falso. Il pregiudicato è stato denunciato all’A.G. Isernina per truffa.