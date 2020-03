Assembramento in pineta, sei denunciati nel Vastese: due sono minorenni, seduti sulla stessa panchina

CUPELLO – Nel corso di controlli finalizzati al rispetto delle prescrizioni del DPCM datato 9 marzo 2020, i Carabinieri della Stazione di Cupello hanno identificato e denunciato SEI persone, tra cui due minorenni, che avevano costituito un assembramento nei pressi della pinetina di Via Istonia.

Al momento del controllo i giovani, pur consapevoli delle restrizioni imposte finalizzate al contenimento del rischio contagio, erano seduti su una stessa panchina senza, tra l’altro, osservare la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vigente e più volte richiamata dai media e da tutto il comparto istituzionale.

Sono stati quindi invitati a rientrare nelle proprie abitazioni ed informati nuovamente della cogenza delle disposizioni che consentono spostamenti sul territorio solo per comprovate esigenze lavorative, di salute o per stato di necessità, e comunque nel rispetto della distanza di sicurezza richiesta.

Verranno deferiti alla Procura della Repubblica di Vasto ed alla Procura dei Minorenni de L’Aquila.