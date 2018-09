Assicurazione auto falsificata, sequestrato un veicolo a Capracotta

CAPRACOTTA – I Carabinieri della Stazione di Capracotta, hanno intercettato un’autovettura con a bordo due soggetti stranieri che, ad esito dei controlli presso la Banca Dati, sono risultati gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Pertanto, i militari hanno eseguito controlli più stringenti che hanno permesso di accertare che il certificato assicurativo esibito fosse in realtà un falso. I Carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro amministrativo del veicolo e, atteso che i soggetti non sono riusciti a giustificare la loro presenza in quel territorio, hanno proposto loro alla Questura di Isernia per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno in quel Comune.