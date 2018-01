Assicurazioni, taglio del nastro per “Vitanuova”. L’ad Giardinelli: “Sfida che vogliamo vincere con il territorio”

LE AZIENDE INFORMANO

AGNONE – Taglio del nastro per “Vitanuova”, l’agenzia di assicurazioni che nel pomeriggio ha inaugurato i locali della nuova sede nella centralissima piazza Giovanni Paolo II. Con il responsabile, Diego Palomba, l’amministratore delegato della società veneta, Fabrizio Colombo Giardinelli che ha presentato i programmi e la squadra che opererà in Molise. “E’ una sfida che vogliamo vincere insieme alle famiglie e alle aziende del territorio” ha esordito il massimo referente di “Vitanuova” che si occupa in prevalenza di previdenza e protezione.

Al battesimo presenti anche il capo area, Loreto Greco e il dirigente, Giuseppe Ciccioli accolti dall’assessore comunale Edmondo Amicarelli il quale si è congratulato per l’attenzione rivolta all’Alto Molise e il suo hinterland. E’ questo il quarantaduesimo ufficio su scala nazionale per “Vitanuova” che non nasconde velleità di crescita grazie ai trecento consulenti e alle dodici filiali. A riguardo Giardinelli nella video intervista rilasciata a l’Eco online ha lanciato un esplicito messaggio ai giovani del territorio interessati a lavorare con il gruppo.

Emozionato Diego Palomba che ha parlato di una scelta di cuore nei confronti della propria terra. “Se insieme ai miei più stretti collaboratori abbiamo deciso di rimanere e investire su queste montagne – ha detto – è perché crediamo ci siano enormi potenzialità che vanno sfruttate. Come sempre fatto metteremo al primo posto l’utenza che deciderà di affidarsi a noi. E’ nostra intenzione soddisfarla in pieno soprattutto a quella professionalità e serietà acquisita sul campo dopo anni e anni di lavoro. Per noi questa ennesima opportunità – ha concluso Palomba – rappresenta un punto di partenza e un progetto sul quale contiamo tantissimo”.