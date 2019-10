“Atlante” raddoppia l’offerta: ecco i trattamenti inalatori con acque sulfuree

LE AZIENDE INFORMANO

AGNONE – Il centro di riabilitazione “Atlante” raddoppia la sua offerta. A distanza di due anni, era il dicembre del 2017, dall’atterraggio in Alto Molise, il centro nato in una moderna e accogliente palazzina di viale Vittorio Veneto, propone alcune novità interessanti per il benessere fisico quotidiano. Il responsabile dottor Nino Perna e la dottoressa Filomena Gerbasi, dopo aver attivato con successo i servizi di terapia fisica, tecniche di rieducazione, riabilitazione respiratoria nonché le consulenze ortopediche e fisiatriche, dal mese di ottobre hanno arricchito il ventaglio di offerte con trattamenti inalatori per adulti e bambini grazie alle acque sulfuree di Pitunum Therme. Nello specifico – spiega Perna – il centro Atlante garantirà l’inalazione a getto diretto, l’aerosol e le docce nasali micronizzate. Ma non è tutto perché contestualmente la dottoressa Filomena Gerbasi, specializzata in chinesiologia attiva corsi Afa (attività preventiva e adattata) con lo scopo di prevenire le malattie croniche. Le lezioni si svolgeranno nel centro “Atlante” di mattina e pomeriggio tramite prenotazioni. I corsi sono rivolti a giovani, persone adulte e anziani, ma anche bambini a partire dai tre anni. Ma non è tutto, perché il centro “Atlante” , grazie alla professionalità, serietà ed esperienza maturata sul campo, rivolge un’attenzione particolare ai portatoti di handicap e con disabilità cognitiva e fisica.

Per qualsiasi informazione si potrà contattare il numero telefonico 0865.77268 oppure scrivendo una mail a: atlantecentro@libero.it