Attenzioni morbose per i bambini, le mamme difendono il parroco In attesa che la "voce di Dio" si faccia sentire attraverso le gerarchie ecclesiastiche e le procedure, la "voce del popolo" si schiera in difesa del sacerdote

Questo articolo è disponibile solo per gli utenti abbonati. Accedi ora Questo articolo è disponibile solo per gli utenti abbonati.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.