Atti vandalici a Capracotta, Paglione: “Presto muniremo l’area di telecamere”

CAPRACOTTA. Atti vandalici a Capracotta, la condanna del sindaco Candido Paglione corre via facebook. “Un gesto stupido, una bravata – scrive il primo cittadino – non ci sono altre parole per descrivere questo atto vandalico ai danni della staccionata che accompagna il sentiero situato nella parte sottostante la nostra villa comunale. Soltanto un mese fa avevamo risistemato e riaperto al pubblico questo bellissimo angolo panoramico che si affaccia sulla valle del Sangro – prosegue rammaricato Paglione -. Dispiace, purtroppo, dover constatare che esistano ancora persone così incivili. Comunque, già da oggi (ieri per chi legge, ndr) abbiamo cominciato a risistemare la staccionata e, a breve, il percorso tornerà bello come prima e sarà nuovamente utilizzabile. Per questa ragione resterà chiuso giusto il tempo strettamente necessario ad eseguire i lavori di riparazione. L’area, comunque, a breve sarà sottoposta a video sorveglianza e agli autori di questo gesto inqualificabile diciamo semplicemente: vergognatevi” conclude.