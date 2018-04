Attrezzi agricoli nascosti in casa, un arresto per ricettazione

Una persona arrestata per ricettazione.

Nelle ultime ore, ad Isernia, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno condotto alcune operazioni sul territorio che hanno portato all’esecuzione di un arresto e ad una denuncia a piede libero. In manette è finito un 50enne del luogo, già con a carico numerosi precedenti di reato, per i quali si trovava ai domiciliari, che essendo stato riconosciuto responsabile di ricettazione di alcuni attrezzi agricoli, rubati in abitazioni private del capoluogo “pentro”, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di ponte San Leonardo, in virtù di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla competente Autorità Giudiziaria.