Audio che invita a violare la quarantena e a uscire di casa, Polizia già a caccia dell’autore

Sta circolando in rete e sui social uno sconvolgente audio su cui ha acceso i riflettori la trasmissione Mezz’ora in più.

A tal proposito le Questura ricordano: «Nell’audio si incita a provocare azioni di violenza, reato gravissimo. Ricordiamo a tutti i cittadini che solo restando a casa per il tempo stabilito dalle autorità riusciremo insieme a superare l’emergenza Covid19 per tornare gradualmente alla normalità. Promuovere assembramenti e violazioni dell’isolamento significa rendersi responsabili di allungare la quarantena nazionale facendo pagare un prezzo sanitario ed economico altissimo al Paese. Promuoviamo la cultura della legalità responsabilizzando noi stessi, i nostri parenti e gli amici sul ruolo che abbiamo nell’uscire da questa crisi nel minor tempo possibile. Vi siamo vicini e vi invitiamo a diffidare di ogni messaggio che spinge a uscire di casa».