Auguri di buon compleanno al collega Francesco Bottone

La carta d’identità non conta quando hai lo spirito di un giovane e la penna di un veterano sempre pronto a raccontare i fatti e le storie del territorio. La cosa che tuttavia maggiormente ci piace è quella tua fragorosa risata quando in redazione arrivano le minacce, neanche tanto velate, del politico o potente di turno il quale pensa di intimidirti o intimidirci. Perché come ormai è risaputo ha sbagliato a fare i conti soprattutto se di fronte si ritrova tal Francesco Bottone da Schiavi di Abruzzo al quale oggi la redazione de l’Eco Alto Molise – Vastese e in particolare i colleghi Maurizio D’Ottavio, Vittorio Labanca e Italo Marinelli porgono i migliori auguri di buon compleanno.