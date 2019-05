Auguri a Lorenzo, tiratore sportivo e apicoltore

Tanti auguri di buon compleanno a Lorenzo Di Biase, nostro lettore affezionato, che oggi spegne 27 candeline. Lorenzo Di Biase è un apicoltore dell’Alto Vastese, ma è anche tra i dirigenti e fondatori del campo di tiro “Auro d’Alba” di Schiavi di Abruzzo e presidente locale del circola “ArciCaccia”. In queste settimane è impegnato nelle gare di tiro dinamico del campionato nazionale “Doppia Azione” e nelle prime gare si è sempre piazzato o sul podio o in prossimità di esso. Per dimostrare la sua abilità oggi dovrebbe spegnere le candeline con la pistola a suon di 9×21…

Al promettente tiratore sportivo e apicoltore i migliori auguri dalla nostra redazione.