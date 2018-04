Auguri a Salvatore Chiantese che diventa maggiorenne

Auguri di cuore a Salvatore Chiantese di Agnone che nel giorno di Pasqua ha spento le diciotto candeline. Un traguardo importante che da oggi in avanti metterà Sasà, come amano chiamarlo gli amici, davanti a scelte di responsabilità. Educazione, rispetto e il sapersi donare agli altri, lo aiuteranno in questa nuova ed entusiasmante avventura. A Salvatore le congratulazioni più sentite da parte della sorella e dai genitori, in particolare da papà Amedeo, ai quali si uniscono quelli della redazione de l’Eco online.