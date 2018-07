Aumento gas in Molise, come contenere i rincari sulla bolletta

L’Autorità per l’Energia (ARERA) ha deciso di procedere ad un ulteriore aumento del prezzo del gas e dell’energia elettrica. Il suddetto rincaro verrà attivato a partire dal mese di Luglio, e consisterà in un +8,2% per il gas metano e in un +6,5% per l’energia elettrica. Naturalmente, in vista della crescita di consumi tipica del periodo estivo, sono molte le preoccupazioni che stanno emergendo in seguito a questo maxi-rincaro. Non a caso l’ADOC Molise (Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori) ha lanciato un vero e proprio allarme: si prevede un aumento in bolletta pari al +4,8%.

Come contenere i costi energetici in bolletta

Le migliori opportunità di risparmio provengono oggi dal mercato libero, e dalla convenienza delle offerte Placet. Si tratta di contratti di facile lettura per il consumatore, senza costi nascosti e basati su condizioni economiche predefinite. Secondo gli studi di settore, grazie alle offerte Placet e al mercato libero si possono risparmiare oltre 600 euro in spese energetiche e gas. Quando si parla di libero mercato, poi, le opzioni a disposizione in termini di fornitori sono davvero tante: ad esempio anche Coop Alleanza 3.0, la più grande cooperativa di consumatori in Italia, propone delle offerte per il gas vantaggiose e aperte non solamente ai soci. In sintesi, grazie alle numerose opzioni a disposizione dei consumatori offerte dal libero mercato, le famiglie potranno avere uno strumento a disposizione utile ad evitare un aumento dei costi in bolletta.

La spesa media per il gas in Molise

Risparmiare sulla fornitura del gas non è, purtroppo, possibile in tutte le regioni italiane: la spesa media delle famiglie in Molise è infatti come una delle più alte d’Italia. Secondo gli studi di settore, infatti, in questa regione la media di spesa per il gas in un anno è pari a 825 euro. Se si guarda ai costi registrati sulla bolletta, poi, si noterà che anche in questo caso il Molise figura al primo posto in classifica: in questa regione si è infatti raggiunto un picco pari a 844 euro nel 2017. Partendo da questi dati la situazione non appare troppo rosea: eppure anche qui c’è un certo margine di risparmio passando ad un operatore che agisce nel libero mercato. Stando agli studi comparatori effettuati dalle indagini, questo è quanto emerso: si può arrivare a risparmiare fino a 107 euro, dunque il 12% circa del costo della bolletta.

In base a quanto visto finora, appaiono chiare le grandi opportunità concesse dal mercato privo di tutela e dalle tariffe Placet. Alla luce dei recenti rincari, tutte le famiglie dovrebbero valutare attentamente questa opzione.