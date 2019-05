Aumento Tari a Poggio Sannita: il sindaco non concede la sala per le spiegazioni

POGGIO SANNITA – Riceviamo dal comitato cittadino “Vediamoci Chiaro” di Poggio Sannita e pubblichiamo:

Nei giorni scorsi i cittadini di Poggio Sannita, residenti e non, hanno ricevuto un bel regalo da parte della propria amministrazione comunale, regalo riguardante un eccessivo e smisurato aumento delle tariffe TARI ( Tassa sui rifiuti ). Tale aumento ha determinato un rialzo spropositato degli importi presenti sulle bollette recapitate ai cittadini, i quali hanno chiesto chiarimenti all’amministrazione comunale sulla situazione venutasi a creare. Le risposte ricevute sono state alquanto evasive e al limite del grottesco e non hanno fatto altro che aumentare il malumore di tutta la popolazione. Visto tutto ciò, lo scrivente comitato cittadino spontaneo “VEDIAMOCI CHIARO” ha pensato bene di far proprio il malcontento dei cittadini poggesi e ha convocato per il giorno 12 maggio una pubblica riunione, da tenersi presso la sala consiliare del Comune, per discutere e analizzare gli aumenti introdotti dall’amministrazione comunale sulla TARI. A tale riunione sono stati invitati a partecipare anche gli amministratori locali, con la speranza che potessero dare risposte esaurienti e soddisfacenti alla popolazione. Ma la sorpresa era dietro l’angolo. Infatti il sindaco, Giuseppe Orlando, dopo aver tenuto la richiesta per l’utilizzo della sala consiliare sulla propria scrivania per ben tre giorni, ha pensato bene di non concederne l’utilizzo, adducendo delle motivazioni campate in aria e ha indetto, per tutta risposta, una riunione pubblica per il giorno 13 maggio, avente per oggetto le stesse problematiche. Questo diniego e questo atteggiamento è un affronto a tutta la popolazione di Poggio Sannita, è a dir poco vergognoso e fotografa in modo inequivocabile l’incapacità e la debolezza di chi ci amministra.