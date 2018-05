FOSSACESIA – Si terrà domani venerdì 18 Maggio alle ore 18.00, presso il teatro Comunale Nino Saraceni di Fossacesia, un interessante convegno sul tema dei vaccini dal titolo “Vaccini e salute”. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Fossacesia, guidata dal Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, in collaborazione con il Lions Club di Lanciano, tratterà la tematica dei vaccini, analizzandola in tutti i suoi aspetti. Dopo i saluti istituzionali da parte del Sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio e del Presidente del Lions Club Maria Rita Di Fabrizio, interverranno il Prof. Tommaso Staniscia, Direttore della Scuola di Specializzazione Igiene e Medici preventiva dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara, che parlerà dei “vaccini e vaccinazioni per la prevenzione delle malattie infettive”; a seguire il Dott. Antonio Saviano, Dirigente Medico Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica Asl 2 Abruzzo, affronterà il tema “Le vaccinazioni alla luce della nuova normativa. Luci ed ombre”. Chiuderà i lavori il Dott. Alessandrelli Riccardo con il tema “Autismo e vaccini. Spiegazioni di un mito”. Moderatore dell’evento il Dott. Vincenzo Palmerio del Lions Club di Lanciano