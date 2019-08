Autisti intrappolati nell’acqua, salvati dalla Polizia

Momenti critici ieri pomeriggio nel corso del nubifragio che ha colpito Isernia.

Molteplici le richieste di soccorso ricevute sul numero di emergenza 113 dall’operatore della sala operativa della Questura, che ha coordinato i numerosi interventi degli operatori della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in servizio di controllo del territorio.

In Piazza della Repubblica, gli agenti hanno soccorso una persona anziana, con difficolta di deambulazione ed orientamento, completamente bagnata perché sorpresa in strada dal violento temporale. Gli agenti l’hanno accompagnata all’interno del locale pubblico più vicino ed hanno atteso che si riprendesse.

In Via del Casale, i poliziotti sono intervenuti per una pericolosa voragine apertasi sul manto stradale e hanno messo in sicurezza l’area circostante delimitandola, per evitare che i veicoli finissero nel cratere, fino all’arrivo della Polizia Municipale.

Una pattuglia è intervenuta nel sottopasso tra Corso Risorgimento e Viale dei Pentri dove alcuni automobilisti erano rimasti intrappolati nell’acqua che aveva raggiunto circa un metro di altezza. Gli agenti hanno messo in sicurezza autovetture ed occupanti e, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, hanno facilitato lo smaltimento nei canali di scarico dell’acqua accumulatasi.

Intervento congiunto degli operatori della Volante con il personale della Polizia Stradale sulla S.S. 85, allo Svincolo Santo Spirito dove, a causa della ridotta visibilità per la forte pioggia, alcuni autoveicoli erano stati coinvolti in un incidente stradale.

Sulla S.S. 650, sotto la galleria di Pesche, gli agenti sono intervenuti perché l’intenso fumo proveniente da un mezzo pesante in avaria aveva bloccato la circolazione. Con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, gli agenti hanno ripristinato la viabilità.