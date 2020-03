In auto con 221 grammi di marijuana, spacciatore del Chietino in manette

Un 34enne di Chieti, incensurato, è finito in manette, la scorsa notte, con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, a bordo di un Fiat Ducato, era fermo nei pressi dello Stadio comunale “Angelini”, quando è stato notato da una pattuglia del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Chieti. I militari dell’Arma, da alcuni giorni, avevano intensificato i controlli nella zona a seguito di alcune segnalazioni dei cittadini che indicavano la presenza di giovani, soprattutto in ore notturne, con schiamazzi e strani andirivieni di macchine. Il pusher, che aveva con se un involucro contenente 221 grammi di marijuana, quando si è accorto della presenza dei militari dell’Arma ha provato ad allontanarsi con il furgone ma è stato subito bloccato e non ha poi esitato a consegnare lo stupefacente ai carabinieri. A casa gli uomini dell’Arma hanno poi rinvenuto ulteriori 117 grammi della stessa sostanza, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento in dosi. Su disposizione dell’A.G. l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.