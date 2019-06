Auto alimentata a gas prende fuoco, fiamme domate dai Vigili del fuoco

Una squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso è intervenuta sulla SS 647 – bivio Ripalimosani per incendio di una autovettura alimentata a gas GPL.

Il personale intervenuto ha provveduto ad un veloce spegnimento dell’incendio scongiurando il coinvolgimento di altre autovetture e strutture. L’autista, unico occupante, fortunatamente riusciva ad abbandonare l’autoveicolo prima che l’incendio si propagasse.

Poco prima delle 11, la stessa squadra interveniva per un incidente stradale, sulla SP 49 svincolo per la SS17 in località Monteverde di Bojano, dove due auto, con a bordo i soli conducenti, si scontravano. Sul posto il personale provvedeva a collaborare con il personale sanitario del 118 per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza le autovetture. Una donna veniva trasportata all’ospedale Cardarelli di Campobasso mentre l’altro conducente veniva medicato sul posto.

Le cause dell’incidente sono al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto.