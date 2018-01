Auto: aumenti acquisti usato nel 2017 in Molise (+4,8%) 

CAMPOBASSO – E’ aumentato del 4,8% nel 2017 l’interesse dei molisani per le auto usate. E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio Autoscout. Il prezzo medio delle vetture offerte sul mercato e’ di 11.295 euro (dato inferiore alla media nazionale) mentre l’eta’ media delle auto in vendita e’ di 7,1 anni, a testimonianza che oggi l’auto si sostituisce piu’ per necessita’. Rispetto all’andamento positivo nazionale, in Molise l’attenzione nei confronti di vetture usate ecologiche e orientate ai bassi consumi resta sostanzialmente stabile (+3% rispetto al 2016). L’anno scorso i passaggi di proprieta’ in Molise sono stati 16.597. Un dato che posiziona la regione al 19 posto in Italia, ma se si confrontano i dati con la popolazione residente (oltre i 18 anni), con 631,4 passaggi netti ogni 10.000 abitanti passa al 6 posto. I passaggi di proprieta’ aumentano in entrambe le province. Al primo posto per troviamo Campobasso con 11.867 (+5,8%), seguita da Isernia con 4.731 (+2,2%). Se si confrontano i dati con la popolazione residente (oltre i 18 anni), la situazione cambia: a Isernia si registrano 645,9 passaggi ogni 10.000 abitanti, mentre a Campobasso 625,9.