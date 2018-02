Auto dall’estero, sequestro di tre mezzi presso una concessionaria molisana

A seguito di una richiesta di collaborazione da parte del Compartimento Polizia Stradale del Lazio, la squadra di P.G. della locale Sezione di Polizia Stradale eseguiva un controllo amministrativo presso un rivenditore di questo capoluogo, finalizzato alla ricerca di una autovettura sottoposta a sequestro dall’Autorità Giudiziaria della Repubblica Ceca e oggetto di segnalazione “Schengen”.

L’accertamento consentiva di appurare che la citata autovettura, facente parte di uno stock di mezzi per i quali una Società di Praga aveva sporto denuncia per appropriazione indebita, si trovava nella disponibilità della concessionaria campobassana unitamente ad altre due vetture, anch’esse oggetto di ricerca in ambito europeo.

Gli agenti procedevano pertanto al sequestro di tali automobili, tutte con targa della Repubblica Ceca, effettuando – nel contempo – accertamenti più approfonditi dai quali scaturivano violazioni per esercizio abusivo dell’attività di agenzia di affari e per irregolarità circa la tenuta dei registri relativi all’attività di compravendita di auto usate.

Oltre al sequestro delle auto, il cui valore ammonta a circa 155.000 euro, nei confronti del rivenditore sono state elevate sanzioni amministrative, mentre si è proceduto al controllo di oltre 150 veicoli a disposizione della concessionaria.