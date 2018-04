Auto difettosa, minaccia il rivenditore: molisano denunciato dalla Polizia

Personale della Squadra Mobile di Isernia ha deferito in stato di libertà, per il reato di minaccia, un cittadino italiano di anni 36 in quanto lo stesso, dopo qualche mese dall’acquisto di un’autovettura ha lamentato il malfunzionamento del veicolo pretendendone la riparazione da parte del venditore. Quest’ultimo, cittadino della provincia di Isernia, con estrema solerzia ha provveduto alla sistemazione del problema meccanico dell’auto ma nonostante ciò ha ricevuto sulla propria utenza telefonica continue minacce per quanto accaduto.

La vittima, impaurita per le continue intimidazioni si è recato presso gli uffici della Questura per denunciare i fatti, gli investigatori della Squadra Mobile con estrema celerità sono riusciti ad individuare il reale utilizzatore dell’utenza telefonica e denunciarlo all’Autorità Giudiziaria ponendo fine a tale situazione.