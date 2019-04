Auto distrutta dalle fiamme, indagano i Carabinieri

(ANSA) – CAMPOMARINO (CAMPOBASSO), 25 APR – Auto a fuoco nella notte a Campomarino. Una Bmw posteggiata in via Calvitti è stata distrutta da un incendio sulle cui cause sono in corso le indagini dei Carabinieri e del Niat del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. L’episodio si è verificato intorno alle 4. Sul posto i pompieri di Termoli e i militari del centro rivierasco.

La berlina, di proprietà di un giovane del paese, è andata completamente distrutta. (ANSA).