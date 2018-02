Auto in fiamme, giovane molisano riesce ad abbandonare l’abitacolo

Nella tarda mattina di oggi un’auto alimentata a gasolio e condotta da un uomo classe ’84 residente a Frosolone è andata a fuoco. L’evento sulla provinciale 85, all’altezza del passaggio a livello della stazione di San Martino in Pensilis. Immediato l’intervento della squadra Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. Giunti sul posto sedavano le fiamme che tuttavia avevano già compromesso seriamente la vettura. Il conducente illeso dichiarava di aver fatto appena in tempo ad abbandonare l’auto riuscendo a malapena a recuperare i propri effetti personali. Secondo i Vigili del fuoco non si esclude un’anomalia all’impianto elettrico della vettura.